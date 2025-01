Dans une inter­view accordée à nos confrères d’Ubitennis, l’agent Tony Godsick, maître d’oeuvre de la Laver Cup et agent de Roger Federer, a bien voulu s’ex­primer sur l’aura actuelle de Jannik Sinner.

« Pour le moment, en tant que star mondiale, il ne peut pas remplacer Federer ou Nadal. Mais il est aimé des gens, il joue un tennis que j’aime beau­coup et il sait donner le meilleur de lui‐même dans les moments qui comptent. Je ne sais pas s’il peut devenir une légende comme Roger ou Rafa, mais il est sur la bonne voie ; il est sérieux, très profes­sionnel, se comporte bien sur le terrain et ne fait rien de stupide en dehors : en cela il me rappelle Roger. »