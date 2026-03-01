Absent depuis sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic s’apprête à effectuer son retour à la compétition. Le Serbe reprendra dans quelques jours à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).
Le tournoi avait officialisé sa participation via un message enthousiaste sur Instagram :
« Une légende revient. Vingt ans après ses débuts ici, Novak Djokovic est de retour au Tennis Paradise ! »
À 38 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a déjà posé ses valises en Californie, où il a été aperçu à l’entraînement sur le court.
Novak Djokovic training in California.
He plays tennis this week.
À Indian Wells, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notamment été battu au troisième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.
Reste désormais à savoir dans quel état physique et mental se présentera Nole, lui qui concentre désormais l’essentiel de ses ambitions sur les tournois du Grand Chelem.
