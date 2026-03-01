Absent depuis sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic s’apprête à effec­tuer son retour à la compé­ti­tion. Le Serbe reprendra dans quelques jours à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).

Le tournoi avait offi­cia­lisé sa parti­ci­pa­tion via un message enthou­siaste sur Instagram :

« Une légende revient. Vingt ans après ses débuts ici, Novak Djokovic est de retour au Tennis Paradise ! »

À 38 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a déjà posé ses valises en Californie, où il a été aperçu à l’entraînement sur le court.

Novak Djokovic trai­ning in California.



He plays tennis this week. 🥳pic.twitter.com/2DIYkVNtZt — Danny (@DjokovicFan_) March 1, 2026

À Indian Wells, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notam­ment été battu au troi­sième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.

Reste désor­mais à savoir dans quel état physique et mental se présen­tera Nole, lui qui concentre désor­mais l’essentiel de ses ambi­tions sur les tour­nois du Grand Chelem.