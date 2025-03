Nos confrères du média suisse Blick se sont inter­rogés sur l’avenir de Novak Djokovic qui ne réalise pas une saison incroyable malgré sa demi‐finale à l’Open d’Australie.

Pour étayer leurs propos, ils se sont appuyés sur l’ex­per­tise d’Heinz Gunthardt, ancien très bon joueur dans les années 80 (22e au clas­se­ment ATP). Le Suisse, qui a aussi coaché Steffi Graf lors de sa fin de carrière, a donc posé la base du futur problème pour le Serbe.

« Jouer si peu devient un vrai handicap. La confiance et les auto­ma­tismes viennent aussi du rythme des matches. Et dans le tennis de haut niveau, quelques centi­mètres de retard peuvent tout changer. Avec l’âge, on doit s’entraîner plus effi­ca­ce­ment. La concen­tra­tion au quoti­dien devient primor­diale. Lorsque je coachais Steffi, on s’entraînait moins souvent, mais chaque minute comp­tait. Il faut s’entraîner le mieux possible. »