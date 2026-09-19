Patrick Mouratoglou n’a pas sa langue dans sa poche depuis la fin de l’US Open, notamment concernant Carlos Alcaraz.
Après avoir expliqué que l’Espagnol devait quand même jouer malgré la volonté de ce dernier de faire plus de pause à l’avenir pour se préserver, l’actuel entraîneur de Stefanos Tsitsipas est cette fois revenu sur la déclaration de Carlitos après sa défaite en quarts de finale à New‐York.
Pour rappel, le septuple vainqueur en Grand Chelem avait affiché un grand sourire au moment de rejoindre les vestiaires avant de faire part de sa satisfaction en conférence de presse malgré son élimination. Un discours auquel « The Coach » ne croit pas une seule seconde.
« Alcaraz est resté quatre heures et demie sur le court, il a perdu 10–7 au tie‐break du cinquième set et il est reparti en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Laissez‐moi vous expliquer ma position, car je suis vraiment indécis à ce sujet. La première partie est simple. Les champions détestent perdre. C’est précisément pour cela qu’ils sont champions. Ils se battent de toutes leurs forces pour éviter la pire chose au monde : la défaite. J’ai travaillé avec Serena pendant dix ans. Je peux vous assurer à quel point elle détestait perdre. Pete Sampras était incapable de sortir du lit pendant deux semaines après une défaite. Et les joueurs qui font semblant de s’en moquer, je pense qu’ils mentent. On ne peut pas construire une culture de la victoire et se contenter de la défaite en même temps. S’il a vraiment voulu dire ce qu’il a dit, cela me laisse penser qu’il est venu à cet US Open sans croire qu’il pouvait le remporter. Il n’avait pas eu assez de temps pour se préparer. Il n’était pas prêt physiquement, et je le crois parce qu’il a perdu neuf jeux d’affilée contre Ben Shelton et qu’on voyait sur son visage à quel point cela lui coûtait. Peut‐être que ce tournoi a tout simplement dépassé ses propres attentes. Mais un champion de ce niveau, même lorsqu’il n’est pas à 100 % physiquement, devrait continuer à se dire : ‘Je vais gagner quoi qu’il arrive’. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 12:33