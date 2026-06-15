Sam Querrey s’est penché sur le cas du Russe qui a été assez discret sur l’ocre, alors que son début de saison avait été rassurant.
Forcément sur gazon, on attend une réaction de Daniil qui est bloqué à la 7ème place mondiale depuis ce lundi puisqu’il est passé devant le Serbe.
Il est à Halle où le tableau est impressionnant surtout si on le compare à celui du Queen’s. Pour l’ancien joueur américain Daniil qui vient de passer devant Djokovic au classement ATP a vraiment une carte à jouer.
« Daniil a connu des périodes fastes et des périodes plus difficiles. À Roland‐Garros, il a signé l’une de ses plus mauvaises performances depuis longtemps, s’inclinant face à Adam Walton. Mais il reviendra. Je pense que Medvedev remportera l’un des tournois sur gazon avant d’atteindre les demi‐finales de Wimbledon. C’est ce que j’attends de lui »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 10:10