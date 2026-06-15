Sam Querrey s’est penché sur le cas du Russe qui a été assez discret sur l’ocre, alors que son début de saison avait été rassurant.

Forcément sur gazon, on attend une réac­tion de Daniil qui est bloqué à la 7ème place mondiale depuis ce lundi puis­qu’il est passé devant le Serbe.

Il est à Halle où le tableau est impres­sion­nant surtout si on le compare à celui du Queen’s. Pour l’an­cien joueur améri­cain Daniil qui vient de passer devant Djokovic au clas­se­ment ATP a vrai­ment une carte à jouer.

« Daniil a connu des périodes fastes et des périodes plus diffi­ciles. À Roland‐Garros, il a signé l’une de ses plus mauvaises perfor­mances depuis long­temps, s’in­cli­nant face à Adam Walton. Mais il reviendra. Je pense que Medvedev rempor­tera l’un des tour­nois sur gazon avant d’at­teindre les demi‐finales de Wimbledon. C’est ce que j’at­tends de lui »