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Pour Querrey, Medvedev qui vient de passer devant Djokovic est loin d’être fini : « Il va revenir et sera en demi‐finale à Wimbledon »

Par
Laurent Trupiano
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Sam Querrey s’est penché sur le cas du Russe qui a été assez discret sur l’ocre, alors que son début de saison avait été rassurant. 

Forcément sur gazon, on attend une réac­tion de Daniil qui est bloqué à la 7ème place mondiale depuis ce lundi puis­qu’il est passé devant le Serbe.

Il est à Halle où le tableau est impres­sion­nant surtout si on le compare à celui du Queen’s. Pour l’an­cien joueur améri­cain Daniil qui vient de passer devant Djokovic au clas­se­ment ATP a vrai­ment une carte à jouer.

« Daniil a connu des périodes fastes et des périodes plus diffi­ciles. À Roland‐Garros, il a signé l’une de ses plus mauvaises perfor­mances depuis long­temps, s’in­cli­nant face à Adam Walton. Mais il reviendra. Je pense que Medvedev rempor­tera l’un des tour­nois sur gazon avant d’at­teindre les demi‐finales de Wimbledon. C’est ce que j’at­tends de lui »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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