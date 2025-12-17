Personne ne l’avait venu venir et pour­tant. La fin d’une colla­bo­ra­tion de sept ans, marqué par de très nombreux succès, notam­ment six titres en Grand Chelem, a été actée ce mercredi par Carlos Alcaraz et son désor­mais ex‐entraîneur, Juan Carlos Ferrero.

La ques­tion que tout le monde se pose à présent est la présente : qui va remplacer Ferrero aux côtés de l’ac­tuel numéro 1 mondial ?

Alors que les noms de Toni Nadal, Andy Murray, Rafael Nadal et même Roger Federer sont cités à tout‐va par certains rêveurs sur les réseaux sociaux, le journal espa­gnol Marca confirme un scénario beau­coup plus probable : Samuel Lopez sera l’en­traî­neur qui diri­gera Carlos Alcaraz en 2026.

L’ancien coach de Pablo Carreno Busta a intégré le staff d’Alcaraz en début de saison dernière, et a été élu entraî­neur de l’année 2025 avec Juan Carlos Ferrero.

Reste à savoir si Alcaraz se conten­tera des conseils de Samuel Lopez ou s’il souhai­tera étoffer son équipe, avec possi­ble­ment un gros nom. A suivre.