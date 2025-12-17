Personne ne l’avait venu venir et pourtant. La fin d’une collaboration de sept ans, marqué par de très nombreux succès, notamment six titres en Grand Chelem, a été actée ce mercredi par Carlos Alcaraz et son désormais ex‐entraîneur, Juan Carlos Ferrero.
La question que tout le monde se pose à présent est la présente : qui va remplacer Ferrero aux côtés de l’actuel numéro 1 mondial ?
Alors que les noms de Toni Nadal, Andy Murray, Rafael Nadal et même Roger Federer sont cités à tout‐va par certains rêveurs sur les réseaux sociaux, le journal espagnol Marca confirme un scénario beaucoup plus probable : Samuel Lopez sera l’entraîneur qui dirigera Carlos Alcaraz en 2026.
L’ancien coach de Pablo Carreno Busta a intégré le staff d’Alcaraz en début de saison dernière, et a été élu entraîneur de l’année 2025 avec Juan Carlos Ferrero.
Reste à savoir si Alcaraz se contentera des conseils de Samuel Lopez ou s’il souhaitera étoffer son équipe, avec possiblement un gros nom. A suivre.
