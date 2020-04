John Millman comme les autres athlètes de la marque Tecnifibre s’est prêté au jeu des questions posées sur le net. L’Australien confirme dans ses réponses qu’il a la tête bien faite.

Sur la fusion ATP/WTA, il explique notamment que le projet mérite vraiment d’être approfondi. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c’est que le natif de Brisbane insiste sur la notion de plaisir, mais aussi de l’idée d’avoir un physique toujours pointu pour notamment pouvoir se lancer des vrais défis.

L’actuel 43e mondial revient sur les meilleurs moments de sa carrière et évoque son succès face à Roger Federer à l’US Open en 2018, mais oublie son revers cruel cette année à l’Open d’Australie.

Enfin, on apprend aussi que pour se motiver l’Australien a des stickers sur ses T-Fight de chez Tecnifibre : « Ce sont des mots d’encouragement, cela me permet de garder de la motivation, de ne pas flancher aussi quelques fois, c’est comme des mémos pour rester toujours dans l’idée de me battre. »