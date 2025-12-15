Dans l’émis­sion « Off Court with Greg », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le 7e mondial Alex de Minaur a expliqué avoir ciblé deux domaines à améliorer pour tenter de combler l’écart avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« L’objectif ultime dans le tennis masculin est désor­mais d’es­sayer de rattraper ces deux joueurs. Ils dominent ce sport depuis deux ans. Le service est un travail de longue haleine. C’est quelque chose auquel je consacre beau­coup de temps. Je cherche égale­ment à gagner un peu de vitesse sur mes balles moyennes en échange. On voit avec Carlos et Jannik que la vitesse moyenne de leurs balles en échange est extrê­me­ment élevée, donc on travaille pour y arriver. »