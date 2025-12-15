Dans l’émission « Off Court with Greg », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le 7e mondial Alex de Minaur a expliqué avoir ciblé deux domaines à améliorer pour tenter de combler l’écart avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« L’objectif ultime dans le tennis masculin est désormais d’essayer de rattraper ces deux joueurs. Ils dominent ce sport depuis deux ans. Le service est un travail de longue haleine. C’est quelque chose auquel je consacre beaucoup de temps. Je cherche également à gagner un peu de vitesse sur mes balles moyennes en échange. On voit avec Carlos et Jannik que la vitesse moyenne de leurs balles en échange est extrêmement élevée, donc on travaille pour y arriver. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 11:27