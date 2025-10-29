Associé à Dimitrov et battu par Nys et Roger Vasselin, Nicolas Mahut a donc joué le dernier match de sa carrière ce mardi 28 octobre 2025 au Rolex Paris Masters. A la fin du match, il a décide de laisser ses serre‐poignets sur le court. Un choix mûrement réflechi.
« C’est une idée qui vient de David Ferrer qui avait laissé son bandeau sur la ligne médiane. Moi j’ai choisi ça parce que ça représente mon côté en double. Je ne sais pas combien de matches j’ai pu faire dans ma carrière, mais j’en ai fait zéro à gauche. C’était mon côté. C’était symbolique. Je suis reconnaissant à Cédric (Pioline) et à la FFT de m’avoir permis de jouer Roland‐Garros et le Rolex Paris Masters. C’était important pour refermer le livre. On ne parle pas d’un chapitre, là, mais d’un livre »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 11:11