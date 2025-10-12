Terminer une carrière en beauté n’est pas simple et le parcours du fameux Big 4 dans ce domaine nous donne quelques indications.
Si Murray est parti, pour revenir, et réaliser quelques épopées épiques, Rafael Nadal a bien joué des matches de trop. Tous les fans se souviennent du tournoi de Bastad où sa balle n’avançait pas comme son dernier duel officiel en Coupe Davis face à Botic Van de Zandschulp où il n’était que l’ombre de lui‐même.
Au final, seul Roger Federer n’a pas égratigné son image.
Souffrant de son genou, il a tiré sa référence face à Hurkacz en 1⁄4 de finale de Wimbledon le temple du tennis. Mieux, personne ne se souvient du 6–0 lors de son dernier set officiel joué sur le circuit tellement son départ définitif lors de sa Laver Cup a été grandiose.
Hier, voir Novak Djokvoic sur le sol, grimaçant, transpirant, les traits tirés sans énergie, cela nous rappelle donc forcément le Nadal de la fin, fatigué, sans punch.
Il serait donc temps que Nole fasse un vrai point sur ce qui est possible et impossible, qu’il l’annonce et qu’il s’y tienne car pour ses fans et le tennis ce serait forcément plus simple et moins stressant, s’obstiner ne servant à rien, ou presque.
En tant que « GOAT », il mérite une sortie digne de son palmarès stratosphérique.
