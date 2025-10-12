AccueilLe blog de la rédac'Pour sa fin de carrière, Djokovic peut hélas nous faire une Nadal...
Pour sa fin de carrière, Djokovic peut hélas nous faire une Nadal…

Jean Muller
Par Jean Muller

Terminer une carrière en beauté n’est pas simple et le parcours du fameux Big 4 dans ce domaine nous donne quelques indications.

Si Murray est parti, pour revenir, et réaliser quelques épopées épiques, Rafael Nadal a bien joué des matches de trop. Tous les fans se souviennent du tournoi de Bastad où sa balle n’avan­çait pas comme son dernier duel offi­ciel en Coupe Davis face à Botic Van de Zandschulp où il n’était que l’ombre de lui‐même.

Au final, seul Roger Federer n’a pas égra­tigné son image. 

Souffrant de son genou, il a tiré sa réfé­rence face à Hurkacz en 14 de finale de Wimbledon le temple du tennis. Mieux, personne ne se souvient du 6–0 lors de son dernier set offi­ciel joué sur le circuit telle­ment son départ défi­nitif lors de sa Laver Cup a été grandiose.

Hier, voir Novak Djokvoic sur le sol, grima­çant, trans­pi­rant, les traits tirés sans énergie, cela nous rappelle donc forcé­ment le Nadal de la fin, fatigué, sans punch.

Il serait donc temps que Nole fasse un vrai point sur ce qui est possible et impos­sible, qu’il l’an­nonce et qu’il s’y tienne car pour ses fans et le tennis ce serait forcé­ment plus simple et moins stres­sant, s’obs­tiner ne servant à rien, ou presque. 

En tant que « GOAT », il mérite une sortie digne de son palmarès stratosphérique.

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 10:27

