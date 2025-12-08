Si le fait de participer à de nombreuses exhibitions, tout en dénonçant un calendrier « trop chargé », lui a valu de nombreuses critiques, Carlos Alcaraz profite encore de cette intersaison pour faire le spectacle aux Etats‐Unis.
S’il a perdu contre Frances Tiafoe la nuit dernière (6−3, 3–6, 10–7), le numéro 1 mondial a régalé les spectateurs américains du New Jersey.
« Pourquoi Carlos Alcaraz est‐il le meilleur joueur de tennis pour les exhibitions ? Pour des raisons comme celle‐ci », a commenté le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
¿Que por qué Carlos Alcaraz es el mejor tenista para las exhibiciones ?— José Morón (@jmgmoron) December 8, 2025
Por cosas como ESTA. pic.twitter.com/R5oTYTHx9W
Direction Miami désormais pour Alcaraz qui va affronter le phénomène brésilien Joao Fonseca.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 13:11