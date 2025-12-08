AccueilATP"Pourquoi Carlos Alcaraz est-il le meilleur joueur de tennis pour les exhibitions...
« Pourquoi Carlos Alcaraz est‐il le meilleur joueur de tennis pour les exhi­bi­tions ? Pour des raisons comme celle‐ci », souligne José Moron

Baptiste Mulatier

Si le fait de parti­ciper à de nombreuses exhi­bi­tions, tout en dénon­çant un calen­drier « trop chargé », lui a valu de nombreuses critiques, Carlos Alcaraz profite encore de cette inter­saison pour faire le spec­tacle aux Etats‐Unis. 

S’il a perdu contre Frances Tiafoe la nuit dernière (6−3, 3–6, 10–7), le numéro 1 mondial a régalé les spec­ta­teurs améri­cains du New Jersey. 

« Pourquoi Carlos Alcaraz est‐il le meilleur joueur de tennis pour les exhi­bi­tions ? Pour des raisons comme celle‐ci », a commenté le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Direction Miami désor­mais pour Alcaraz qui va affronter le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca. 

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 13:11

