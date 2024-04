Forcément inter­rogé sur le retrait de Rafael Nadal du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a partagé son senti­ment à moins de deux mois de Roland‐Garros qui devrait être le dernier de la carrière de l’Espagnol.

« S’il est à 80% de ses capa­cités, j’ai­me­rais bien voir ce qu’il peut faire à beau­coup d’autres joueurs, et j’ai­me­rais bien qu’il termine sa carrière à Roland‐Garros. Bien sûr, je préfé­re­rais ne pas le voir terminer sa carrière, mais suis‐je inquiet ? Oui. En même temps, non, parce qu’il peut s’en­traîner. Pourquoi ? Parce qu’il est plus détendu à l’en­traî­ne­ment qu’en match. Il le sait et il est plus facile de se blesser en match. Mais c’est inquié­tant pour les fans de Rafael Nadal parce que nous voulons vrai­ment, vrai­ment, vrai­ment le voir jouer encore une fois à Roland‐Garros. »