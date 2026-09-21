« Je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énor­mé­ment pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très impor­tante pour moi et pour l’équipe », décla­rait Joao Fonseca après sa victoire contre Dominik Stricker, comp­tant pour le Groupe Mondial I de la Coupe Davis (victoire 3–0 du Brésil contre la Suisse).

Après être allé au bout de lui‐même, l’ac­tuel 28e joueur mondial a donc décidé de déclarer forfait pour l’en­semble de la tournée asia­tique, comme il l’a annoncé via son compte Instagram.

« Bonjour à tous. Je voulais partager quelque chose avec vous. 2026 a été une année très diffi­cile pour moi. En plus de toutes les exigences de mon métier, une série de bles­sures m’a empêché de parti­ciper à des tour­nois impor­tants et m’a empêché de jouer comme je l’aurais souhaité. Je sais que cela fait partie de la vie d’un sportif, mais cela reste tout de même frus­trant. J’ai fait d’énormes efforts pour revenir et repré­senter le Brésil en Coupe Davis, mais j’ai encore besoin de temps. J’ai longue­ment discuté avec mon équipe, et nous sommes arrivés à la conclu­sion que la meilleure déci­sion à prendre pour l’instant est d’écouter mon corps, de laisser mon esprit et mon corps se reposer, et de faire l’impasse sur la tournée asia­tique. Un grand merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! », a écrit le Brésilien, qui doit certai­ne­ment avoir en ligne de mire l’ATP 500 de Bâle (du 26 octobre au 1er novembre) où il est tenant du titre.