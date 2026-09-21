« Je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énormément pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très importante pour moi et pour l’équipe », déclarait Joao Fonseca après sa victoire contre Dominik Stricker, comptant pour le Groupe Mondial I de la Coupe Davis (victoire 3–0 du Brésil contre la Suisse).
Après être allé au bout de lui‐même, l’actuel 28e joueur mondial a donc décidé de déclarer forfait pour l’ensemble de la tournée asiatique, comme il l’a annoncé via son compte Instagram.
« Bonjour à tous. Je voulais partager quelque chose avec vous. 2026 a été une année très difficile pour moi. En plus de toutes les exigences de mon métier, une série de blessures m’a empêché de participer à des tournois importants et m’a empêché de jouer comme je l’aurais souhaité. Je sais que cela fait partie de la vie d’un sportif, mais cela reste tout de même frustrant. J’ai fait d’énormes efforts pour revenir et représenter le Brésil en Coupe Davis, mais j’ai encore besoin de temps. J’ai longuement discuté avec mon équipe, et nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure décision à prendre pour l’instant est d’écouter mon corps, de laisser mon esprit et mon corps se reposer, et de faire l’impasse sur la tournée asiatique. Un grand merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! », a écrit le Brésilien, qui doit certainement avoir en ligne de mire l’ATP 500 de Bâle (du 26 octobre au 1er novembre) où il est tenant du titre.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 17:30