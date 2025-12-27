Alors qu’il a récemment donné des nouvelles rassurantes lors d’une récente rencontre avec des enfants dans un club de tennis, le 10e joueur mondial, Jack Draper, a finalement déclaré forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
« C’est une décision vraiment, vraiment difficile, l’Open d’Australie étant un Grand Chelem. C’est l’un des plus grands tournois de notre sport. J’ai connu pas mal de revers jusqu’à présent, mais de loin, celui‐ci a été le plus difficile, le plus complexe et le plus exigeant que j’ai eu. C’est étrange, mais cela semble toujours me rendre plus résilient, plus affamé, et me donner encore plus envie de devenir le joueur que je veux devenir. J’ai hâte de revenir sur le terrain en 2026 et de concourir au haut niveau », a expliqué le Britannique, blessé au bras gauche et absent depuis le dernier US Open.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 08:10