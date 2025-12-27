Alors qu’il a récem­ment donné des nouvelles rassu­rantes lors d’une récente rencontre avec des enfants dans un club de tennis, le 10e joueur mondial, Jack Draper, a fina­le­ment déclaré forfait pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).

« C’est une déci­sion vrai­ment, vrai­ment diffi­cile, l’Open d’Australie étant un Grand Chelem. C’est l’un des plus grands tour­nois de notre sport. J’ai connu pas mal de revers jusqu’à présent, mais de loin, celui‐ci a été le plus diffi­cile, le plus complexe et le plus exigeant que j’ai eu. C’est étrange, mais cela semble toujours me rendre plus rési­lient, plus affamé, et me donner encore plus envie de devenir le joueur que je veux devenir. J’ai hâte de revenir sur le terrain en 2026 et de concourir au haut niveau », a expliqué le Britannique, blessé au bras gauche et absent depuis le dernier US Open.