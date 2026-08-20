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Premier forfait notable pour l’US Open

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà absent à Montréal et Cincinnati à cause d’une bles­sure, Alejandro Davidovich Fokina s’est égale­ment retiré de l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Ce forfait du 27e joueur, huitième de fina­liste à New‐York en 2020 et 2022, libère une place dans le grand tableau au Français Benjamin Bonzi (100e mondial). 

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A noter que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, respec­ti­ve­ment blessés au genou et au poignet, sont toujours incer­tains pour le dernier Grand Chelem de l’année. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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