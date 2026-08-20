Déjà absent à Montréal et Cincinnati à cause d’une bles­sure, Alejandro Davidovich Fokina s’est égale­ment retiré de l’US Open (30 août au 13 septembre).

Ce forfait du 27e joueur, huitième de fina­liste à New‐York en 2020 et 2022, libère une place dans le grand tableau au Français Benjamin Bonzi (100e mondial).

🚨 OFFICIEL ! Alejandro Davidovich Fokina déclare forfait pour l’US Open. ❌🇪🇸



L’Espagnol, absent depuis 1 mois, est blessé au dos. 🤕 pic.twitter.com/SnDAmauP87 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 20, 2026

A noter que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, respec­ti­ve­ment blessés au genou et au poignet, sont toujours incer­tains pour le dernier Grand Chelem de l’année.