Alors que son principal rival est empêtré dans une affaire qui a mis la planète tennis en émoi, Jannik continue à se préparer au soleil à Dubaï en ne ménageant pas ses efforts comme l’a expliqué récemment Marion Bartoli sur RMC.
Jannik’s preseason is officially done 🦊🌟— jannik files (@jannik_files) December 22, 2025
🔜 Exhibition in South Korea with Carlos Alcaraz, January 10
🔜 AO One point slam, January 14
🔜 AO Exhibition match with Felix Auger Aliassime, January 16
🔜 AO main draw, January 18 pic.twitter.com/YPy30e0Lbj
Mais si se préparer est un gage de réussite, il faut aussi commencer à matcher quand l’échéance d’un grand rendez‐vous s’approche. Le programme officiel dévoilé dernièrement confirme bien que tout est millimétré chez les Italiens, on ne peut pas en dire autant côté espagnol.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 11:40