AccueilATPPréparer l'Open d'Australie est un art. Si chez Alcaraz, c'est le "bordel",...
ATP

Préparer l’Open d’Australie est un art. Si chez Alcaraz, c’est le « bordel », côté Sinner, tout est millimétré

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

253

Alors que son prin­cipal rival est empêtré dans une affaire qui a mis la planète tennis en émoi, Jannik continue à se préparer au soleil à Dubaï en ne ména­geant pas ses efforts comme l’a expliqué récem­ment Marion Bartoli sur RMC.

Mais si se préparer est un gage de réus­site, il faut aussi commencer à matcher quand l’échéance d’un grand rendez‐vous s’ap­proche. Le programme offi­ciel dévoilé derniè­re­ment confirme bien que tout est milli­métré chez les Italiens, on ne peut pas en dire autant côté espagnol.

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 11:40

Article précédent
Korda zappe carré­ment Djokovic et désigne un autre joueur pour sa palme d’or
Article suivant
Daria Kasatkina sur Rafael Nadal : « Je sais que beau­coup de gens détes­taient sa façon de jouer, mais person­nel­le­ment, j’ado­rais ça, ainsi que l’énergie qu’il appor­tait sur le court. Pour moi, c’était comme un peu de piment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.