Alors que son prin­cipal rival est empêtré dans une affaire qui a mis la planète tennis en émoi, Jannik continue à se préparer au soleil à Dubaï en ne ména­geant pas ses efforts comme l’a expliqué récem­ment Marion Bartoli sur RMC.

Jannik’s preseason is offi­cially done 🦊🌟



🔜 Exhibition in South Korea with Carlos Alcaraz, January 10

🔜 AO One point slam, January 14

🔜 AO Exhibition match with Felix Auger Aliassime, January 16

🔜 AO main draw, January 18 pic.twitter.com/YPy30e0Lbj — jannik files (@jannik_files) December 22, 2025

Mais si se préparer est un gage de réus­site, il faut aussi commencer à matcher quand l’échéance d’un grand rendez‐vous s’ap­proche. Le programme offi­ciel dévoilé derniè­re­ment confirme bien que tout est milli­métré chez les Italiens, on ne peut pas en dire autant côté espagnol.