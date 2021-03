Lors d’une inter­view d’un grand PDG d’une entre­prise comme Jura (fabri­quant d’ap­pa­reils élec­tro­mé­na­gers), plusieurs ques­tions tournent autour de Roger Federer. Certes, l’homme aux 20 Grands Chelems est l’am­bas­sa­deur de la marque mais tout de même. Emanuel Probst, qui connaît Federer depuis de nombreuses années, en a dit un peu plus sur sa person­na­lité dans le « milieu des affaires »…

« Nous utili­sons Roger Federer comme ambas­sa­deur de la marque dans le monde entier. Bien sûr, nous sommes très heureux de le revoir acti­ve­ment sur le court et de pouvoir profiter de son jeu virtuose. Nos plans pour 2021 ne sont pas encore fina­lisés. Tout dépend du moment et de la manière dont la pandémie sera surmontée. Mais nous espé­rons vrai­ment pouvoir orga­niser un autre événe­ment avec Roger à Niederbuchsiten vers la fin de l’année. Nous sommes régu­liè­re­ment en contact avec Roger. En près de 15 ans de parte­na­riat, nous avons pu construire une très bonne rela­tion person­nelle avec lui. Les rencontres avec Roger sont à la fois passion­nantes et inspi­rantes. C’est un plaisir de passer du temps avec lui et c’est agréable de voir à quel point son intérêt pour le droit est grand. Son flair pour les inno­va­tions de produits et son juge­ment confiant en matière de design sont égale­ment remar­quables », a confié le PDG pour persoenlich.com.