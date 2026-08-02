Si le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) marquera le retour à la compétition de Carlos Alcaraz, ce sera également le cas pour Holger Rune, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille.
Filmé ces dernières heures à l’entraînement, le Danois semble prêt à en découdre étant donné l’intensité déployé sur le court.
LA BÊTE DANOISE BIENTÔT RELÂCHÉE 😤🇩🇰— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 1, 2026
Holger Rune est lui aussi tout proche du retour près de 10 mois après sa rupture du tendon d’Achille. 🔥
🎥 holgerrune/IG pic.twitter.com/bVxoadPtOD
Un retour qui sera particulièrement intéressant à suivre.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 14:14