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Proche du retour, Holger Rune déchaîné à l’entraînement

Par
Thomas S
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Si le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) marquera le retour à la compé­ti­tion de Carlos Alcaraz, ce sera égale­ment le cas pour Holger Rune, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille. 

Filmé ces dernières heures à l’en­traî­ne­ment, le Danois semble prêt à en découdre étant donné l’in­ten­sité déployé sur le court.

Un retour qui sera parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant à suivre. 

Publié le dimanche 2 août 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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