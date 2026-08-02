Si le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) marquera le retour à la compé­ti­tion de Carlos Alcaraz, ce sera égale­ment le cas pour Holger Rune, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille.

Filmé ces dernières heures à l’en­traî­ne­ment, le Danois semble prêt à en découdre étant donné l’in­ten­sité déployé sur le court.

LA BÊTE DANOISE BIENTÔT RELÂCHÉE 😤🇩🇰



Holger Rune est lui aussi tout proche du retour près de 10 mois après sa rupture du tendon d’Achille. 🔥



🎥 holgerrune/IG pic.twitter.com/bVxoadPtOD — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 1, 2026

Un retour qui sera parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant à suivre.