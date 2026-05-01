Coach de Davidovich Fokina, Mariano Puerta avait choqué la planète tennis en atteignant la finale de Roland Garros en 2005 avant d’être condamné pour dopage à huit ans de suspension ramenée à deux ans suite à la procédure en appel. Cette sanction n’était pas la première puisqu’il avait déjà été suspendue en 2003.
Autant dire qu’il s’agissait donc d’un « récidiviste » ne donnant pas une très belle image du tennis argentin. Si évidemment il a « payé » sa faute, le sujet revient toujours sur le tapis d’autant qu’il fait partie du team d’un joueur de premier plan. Interrogé par nos amis de Punto De Break, Mariano préfère ironiser, à vrai dire, c’est un peu gênant. Extraits.
Aimez‐vous qu’on vous pose des questions sur votre carrière de joueur ?
Je me consacre davantage au coaching depuis un certain temps , au point que parfois j’oublie même que j’ai joué (rires). Je me lève, je suis avec Alex, je cherche des moyens de l’aider à progresser, j’analyse beaucoup de vidéos quand je ne suis pas sur le terrain… mais oui, bien sûr, je me souviens de tout ça. C’est parfois agréable d’être reconnu.
Quand vous repensez à ce que vous avez accompli sur la piste, vous en souvenez‐vous avec le sourire ?
Oui […] J’ai eu une carrière difficile, marquée par les blessures et les suspensions, mais je sais que c’est grâce à cela que j’occupe mon poste aujourd’hui. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, mais c’est du passé. Je suis très heureux de ma carrière d’entraîneur ; j’ai passé toute ma vie sur le circuit. Je suis convaincu que j’aurais pu faire beaucoup plus, mais ma carrière a été courte et intense ; j’ai accompli beaucoup de choses en peu de temps.« Je me consacre davantage au coaching depuis un certain temps , au point que parfois j’oublie même que j’ai joué (rires). Je me lève, je suis avec Alex, je cherche des moyens de l’aider à progresser, j’analyse beaucoup de vidéos quand je ne suis pas sur le terrain… mais oui, bien sûr, je me souviens de tout ça. C’est parfois agréable d’être reconnu.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 09:42