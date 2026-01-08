Ancien entraî­neur d’Andre Agassi, d’Andy Roddick et plus récem­ment de Coco Gauff, Brad Gilbert est revenu dans le podcast « Big T » de Tennis Channel sur la sépa­ra­tion surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, en évoquant la possi­bi­lité de devenir coach de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« J’ai été choqué. Puis j’ai commencé à rece­voir des SMS du genre : ‘Brad, tu vas l’en­traîner ?’ Et je me suis dit : ‘Bon sang, ce serait génial d’en­traîner un gars comme lui.’ Mais sans parler de qui sera le prochain entraî­neur, s’il y en a un autre que Samuel Lopez, vous savez, parfois, il vaut mieux travailler avec un joueur quand il est un peu en diffi­culté, plutôt que quand il est au sommet de sa forme, comme c’était le cas l’année dernière. C’est beau­coup de pres­sion, poten­tiel­le­ment pour le prochain entraî­neur, et il y a beau­coup de pres­sion pour que Carlos continue à faire ce qu’il a fait », a admis celui qui a été numéro 4 mondial en 1990.