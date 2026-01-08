Ancien entraîneur d’Andre Agassi, d’Andy Roddick et plus récemment de Coco Gauff, Brad Gilbert est revenu dans le podcast « Big T » de Tennis Channel sur la séparation surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, en évoquant la possibilité de devenir coach de l’actuel numéro 1 mondial.
« J’ai été choqué. Puis j’ai commencé à recevoir des SMS du genre : ‘Brad, tu vas l’entraîner ?’ Et je me suis dit : ‘Bon sang, ce serait génial d’entraîner un gars comme lui.’ Mais sans parler de qui sera le prochain entraîneur, s’il y en a un autre que Samuel Lopez, vous savez, parfois, il vaut mieux travailler avec un joueur quand il est un peu en difficulté, plutôt que quand il est au sommet de sa forme, comme c’était le cas l’année dernière. C’est beaucoup de pression, potentiellement pour le prochain entraîneur, et il y a beaucoup de pression pour que Carlos continue à faire ce qu’il a fait », a admis celui qui a été numéro 4 mondial en 1990.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 12:43