Tout le monde s’est demandé pour­quoi Gaël Monfils avait pris sa retraite de manière anti­cipée alors qu’il devait disputer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris.

Elina Svitolina a mis fin au mystère ce lundi en annon­çant son divorce avec le Français, avant que le journal L’Equipe n’ap­porte quelques préci­sions supplémentaires.

« Quand Monfils a appris la nouvelle, il a pris un gros coup sur la tête, et le tennis qu’il avait souvent vécu comme une douce dinguerie n’avait subi­te­ment plus d’im­por­tance. Il n’était plus en état de jouer. D’où cette déci­sion brutale de se rayer des listes anti‐dopage le 5 octobre, dans un geste de non‐retour qui corres­pond fina­le­ment à sa person­na­lité, lui qui n’ar­rive pas ou mal à gérer les situa­tions de stress. Avec son carac­tère très émotif, le moindre souci a souvent pu prendre des propor­tions impor­tantes. Seul à Dubaï avec sa fille, il a donc essayé de faire front, loin des dernières échéances poten­tielles sur un court. La sortie de l’info de son retrait des listes sur Twitter a évidem­ment rajouté des soucis quant au timing de sa commu­ni­ca­tion, juste un détail dans le mael­ström des remises en question. »

















