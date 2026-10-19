Tout le monde s’est demandé pourquoi Gaël Monfils avait pris sa retraite de manière anticipée alors qu’il devait disputer les derniers tournois de sa carrière à Lyon, Vienne et Paris.
Elina Svitolina a mis fin au mystère ce lundi en annonçant son divorce avec le Français, avant que le journal L’Equipe n’apporte quelques précisions supplémentaires.
« Quand Monfils a appris la nouvelle, il a pris un gros coup sur la tête, et le tennis qu’il avait souvent vécu comme une douce dinguerie n’avait subitement plus d’importance. Il n’était plus en état de jouer. D’où cette décision brutale de se rayer des listes anti‐dopage le 5 octobre, dans un geste de non‐retour qui correspond finalement à sa personnalité, lui qui n’arrive pas ou mal à gérer les situations de stress. Avec son caractère très émotif, le moindre souci a souvent pu prendre des proportions importantes. Seul à Dubaï avec sa fille, il a donc essayé de faire front, loin des dernières échéances potentielles sur un court. La sortie de l’info de son retrait des listes sur Twitter a évidemment rajouté des soucis quant au timing de sa communication, juste un détail dans le maelström des remises en question. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 17:35