L’ancien 71e joueur mondial, Claudio Pistolesi, avait beau­coup de choses à dire lors de son inter­view accordée au média italien Fanpage.

Après avoir expliqué pour­quoi Jannik Sinner était un joueur unique et évoqué la longé­vité de Rafael Nadal par rapport à celle de Roger Federer, l’an­cien coach de Robin Soderling s’est égale­ment exprimé sur le retraite de l’Espagnol et la relève incarnée car Sinner et Alcaraz.

« Quand je me dis que Nadal a gagné 14 fois Roland Garros, j’ai la tête qui tourne. On ne peut rien lui dire. Je ne comprends pas qu’on puisse le criti­quer sur sa manière de prendre sa retraite. Il le fera quand il en aura envie. Je pense qu’il a des espoirs aux JO, peut‐être même en double avec Alcaraz. Terminer avec une médaille olym­pique serait quelque chose d’his­to­rique, et un passage de témoin avec Carlitos. Je ne pense pas qu’Alcaraz ou Sinner gagne­ront plus de 20 Chelems, mais il ne faut jamais dire jamais, mais c’est très très diffi­cile. Chaque époque a ses cham­pions : Sinner et Alcaraz ont prouvé qu’il y a déjà un après Federer, Nadal et Djokovic. Le tennis avance, même si ces trois‐là ont laissé une trace mémo­rable, à jamais. Avec en plus Murray qui a été numéro un mondial avec les trois en pleine acti­vité. Je lui ferais bien une petite place aussi. »