Dans le cadre de l’évé­ne­ment « Asics Tennis Summit » en Australie, la marque a présenté sa chaus­sure « Gel Resolution X » devant Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Jasmine Paolini, Patrick Mouratoglou et un certain… Novak Djokovic.

Ambassadeur Asics depuis 2018, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé en reve­nant notam­ment sur quelques souve­nirs marquants, et a pris connais­sance d’une belle anec­dote de Gary Raucher, direc­teur marke­ting de l’équi­pe­men­tier japonais.

« Pendant la finale des Jeux Olympiques de Paris, j’étais évidem­ment obnu­bilé par ce qui se passait sur le terrain, mais j’ai commencé à lever les yeux, votre fils bran­dis­sait le drapeau serbe et votre fille portait une pancarte. J’ai eu plus tard l’oc­ca­sion de lui parler. Et quand elle a dit : ‘tu sais, papa est le meilleur’, je lui ai demandé : ‘tu veux dire qu’il est le meilleur joueur de tennis ou le meilleur père ?’ Et elle a répondu : ‘non, non, le meilleur père.’ »

Forcément touché, Djokovic a répondu : « Oh, c’est inté­res­sant. Merci de me l’avoir dit… »