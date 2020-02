Battu en quatre sets par Dominic Thiem en quarts de finale de l’Open d’Australie après plus de 4h et trois jeux décisifs, Rafael Nadal est bien conscient que l’Autrichien représente une réelle menace, notamment pour Roland Garros. Invité à s’exprimer sur le joueur de 26 ans, le numéro 2 mondial s’est même comparé à lui : « Je pense que l’intensité que nous mettons dans chaque coup est assez similaire, nous mettons une intensité très, très élevée dans chaque point, dans chaque coup, et c’est quelque chose que j’aime chez lui et c’est quelque chose que j’ai fait pendant toute ma carrière. » Un bien beau compliment qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd.