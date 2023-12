Présent depuis plusieurs jours à Dubaï où il pour­suit sa prépa­ra­tion pour la saison 2024 dans des condi­tions simi­laires à celles qu’il retrou­vera en Australie début janvier, Novak Djokovic s’est trans­formé en coach le temps d’une séance d’en­traî­ne­ment avec le jeune macé­do­nien, Kalin Ivanovski (19 ans et 325e joueur mondial).

Il faut dire que lorsque le joueur le plus titré de l’his­toire et possé­dant l’un des meilleurs revers de tous les temps vous conseille sur ce coup en parti­cu­lier, mieux vaut ouvrir grand les oreilles et boire chaque parole.

Kalin Ivanovski gaining some 𝒊𝒏𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒍𝒆𝒅𝒈𝒆 from Novak Djokovic ! 🧠🎾 pic.twitter.com/Bpqn99pCuy — Eurosport (@eurosport) December 20, 2023

Une vidéo qui démontre une nouvelle fois l’envie du numéro 1 mondial de trans­mettre son savoir à certains membres de la nouvelle génération.