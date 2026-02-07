AccueilATP"Quand on répète encore et encore qu’il y aura un drame bientôt...
« Quand on répète encore et encore qu’il y aura un drame bientôt sur un tournoi de tennis à cause des paris, c’est la triste réalité », alerte Laurent Lokoli

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Selon les infor­ma­tions de L’Equipe, l’Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (279e mondial) a été menacé par télé­phone avant son premier tour sur le Challenger de Rosario en Argentine, avec des messages de ce type : « Nous savons tout de toi et de ta famille »« Si ça ne se passe pas bien, je te promets que nous détrui­rons ta famille »« Ose déso­béir et tu es fini ».

Face à la gravité de la situa­tion, le joueur a été placé sous protec­tion. Son match du premier tour, disputé à huis clos sur déci­sion de l’ITF, s’est soldé par une défaite en deux sets contre l’Argentin Valerio Aboian (526e mondial).

Sur le réseau social X, le Français Laurent Lokoli (507e mondial) a réagi à cette affaire glaçante, dénon­çant un fléau liée aux paris sportifs :

« Quand on répète encore et encore qu’il y aura un drame bientôt sur un tournoi de tennis à cause des paris, c’est la triste réalité. Tu reçois menaces sur menaces dès que tu perds un match. »

Il n’est pas le premier joueur à tirer la sonnette d’alarme, loin de là. 

Publié le samedi 7 février 2026 à 13:55

