Selon les informations de L’Equipe, l’Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (279e mondial) a été menacé par téléphone avant son premier tour sur le Challenger de Rosario en Argentine, avec des messages de ce type : « Nous savons tout de toi et de ta famille », « Si ça ne se passe pas bien, je te promets que nous détruirons ta famille », « Ose désobéir et tu es fini ».
Face à la gravité de la situation, le joueur a été placé sous protection. Son match du premier tour, disputé à huis clos sur décision de l’ITF, s’est soldé par une défaite en deux sets contre l’Argentin Valerio Aboian (526e mondial).
Sur le réseau social X, le Français Laurent Lokoli (507e mondial) a réagi à cette affaire glaçante, dénonçant un fléau liée aux paris sportifs :
« Quand on répète encore et encore qu’il y aura un drame bientôt sur un tournoi de tennis à cause des paris, c’est la triste réalité. Tu reçois menaces sur menaces dès que tu perds un match. »
Quand on répète encore et encore qu’il y aura un drame bientôt sur un tournoi de tennis à cause des paris c’est la triste réalité.— Laurent Lokoli (@laurentlokoli) February 7, 2026
Tu reçois menaces sur menaces dès que tu perds un match. https://t.co/qLqrn9Npbr
Il n’est pas le premier joueur à tirer la sonnette d’alarme, loin de là.
Publié le samedi 7 février 2026 à 13:55