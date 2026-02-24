Accueil ATP

« Quand on voit cette vidéo de Carlos Alcaraz avant un grand match, on comprend son succès », estime José Moron

Baptiste Mulatier
Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz fascine. 

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre l’Espagnol de 22 ans tout sourire et extrê­me­ment détendu avant un match. Et cela en dit long sur sa réus­site selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

« Le succès d’Alcaraz est là. Avant un grand match, il se détend, danse, s’amuse avec son équipe. Il n’y a pas de tension. Il n’y a pas de nervo­sité. C’est comme s’il jouait avec ses amis dans la cour de sa maison. Un génie », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X. 

Publié le mardi 24 février 2026 à 11:28

We Love Tennis
