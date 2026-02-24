Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz fascine.
Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre l’Espagnol de 22 ans tout sourire et extrêmement détendu avant un match. Et cela en dit long sur sa réussite selon le journaliste espagnol José Moron.
El éxito de Alcaraz está aquí.— José Morón (@jmgmoron) February 23, 2026
En la previa a un gran partido, se relaja, baila, se divierte con su equipo.
No hay tensión. No hay nervios.
Es como si estuviese jugando con sus amigos en el patio de su casa.
Un genio. pic.twitter.com/XPzzAXmAkE
« Le succès d’Alcaraz est là. Avant un grand match, il se détend, danse, s’amuse avec son équipe. Il n’y a pas de tension. Il n’y a pas de nervosité. C’est comme s’il jouait avec ses amis dans la cour de sa maison. Un génie », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.
