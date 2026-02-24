Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz fascine.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre l’Espagnol de 22 ans tout sourire et extrê­me­ment détendu avant un match. Et cela en dit long sur sa réus­site selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

El éxito de Alcaraz está aquí.



En la previa a un gran partido, se relaja, baila, se divierte con su equipo.



No hay tensión. No hay nervios.



Es como si estu­viese jugando con sus amigos en el patio de su casa.



Un genio. pic.twitter.com/XPzzAXmAkE — José Morón (@jmgmoron) February 23, 2026

« Le succès d’Alcaraz est là. Avant un grand match, il se détend, danse, s’amuse avec son équipe. Il n’y a pas de tension. Il n’y a pas de nervo­sité. C’est comme s’il jouait avec ses amis dans la cour de sa maison. Un génie », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.