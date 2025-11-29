Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec une très belle 36e place mondiale et un statut de numéro 1 en Coupe Davis avec l’Espagne suite au forfait de Carlos Alcaraz, Jaume Munar était l’in­vité de Radio MARCA Mallorca.

Interrogé sur ses objec­tifs à long terme, comme le fait de jouer après 35 ans, l’Espagnol a forcé­ment cité l’exemple de Novak Djokovic, 4e joueur mondial à 38 ans.

« Je fais ce que j’aime, et plus je peux en profiter long­temps, mieux c’est. Si vous me posez la ques­tion aujourd’hui, je pense que oui. Le fait est que nous verrons comment mon corps tiendra le coup, comment je serai physi­que­ment. Mais dans mes projets et ma prépa­ra­tion, il y a bien sûr le fait de profiter encore de nombreuses années de tennis. Quand on voit que Novak Djokovic, qui a 38 ans, est toujours là. Il n’est certes plus numéro un mondial, mais je pense qu’il est dans le top 10 et c’est une bête absolue. »