Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec une très belle 36e place mondiale et un statut de numéro 1 en Coupe Davis avec l’Espagne suite au forfait de Carlos Alcaraz, Jaume Munar était l’invité de Radio MARCA Mallorca.
Interrogé sur ses objectifs à long terme, comme le fait de jouer après 35 ans, l’Espagnol a forcément cité l’exemple de Novak Djokovic, 4e joueur mondial à 38 ans.
« Je fais ce que j’aime, et plus je peux en profiter longtemps, mieux c’est. Si vous me posez la question aujourd’hui, je pense que oui. Le fait est que nous verrons comment mon corps tiendra le coup, comment je serai physiquement. Mais dans mes projets et ma préparation, il y a bien sûr le fait de profiter encore de nombreuses années de tennis. Quand on voit que Novak Djokovic, qui a 38 ans, est toujours là. Il n’est certes plus numéro un mondial, mais je pense qu’il est dans le top 10 et c’est une bête absolue. »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 14:06