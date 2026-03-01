Commentateur principal sur la chaîne SkySports, Jonathan Overend a accordé une interview à nos confrères de Tennis365 dans laquelle il est revenu sur le parcours de Novak Djokovic lors du dernier Open d’Australie.
Et contrairement à Toni Nadal, qui affirme qu’Alexander Zverev est l’adversaire principal de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notre confrère estime de con côté que c’est plus que jamais le Serbe.
« Djokovic est le deuxième meilleur joueur après Alcaraz et Sinner, et à 38 ans, c’est une pensée effrayante qui souligne ce qu’il accomplit encore. Je suppose que la question qui se pose maintenant est la suivante : était‐ce le moment ? Était‐ce l’occasion ? Était‐ce ce dont il avait besoin ? Regardez l’occasion qui s’est présentée à lui. Sinner était éliminé et [Alexander] Zverev était à deux doigts de battre Alcaraz en demi‐finale. Si Djokovic avait affronté Zverev en finale, il aurait probablement été favori pour remporter ce match. Quand on regarde Alexander Zverev servir pour le match contre Alcaraz à l’Open d’Australie, on se dit qu’il était si près du but et pourtant si loin. D’une certaine manière, ce qui s’est passé dans ce jeu de service était prévisible et cela m’a montré qu’il était encore loin de remporter son premier titre, c’est pourquoi je dis que Djokovic reste le principal challenger d’Alcaraz et de Sinner. Battre Sinner et Alcaraz dans deux matchs consécutifs est difficile, voire impossible, mais ce tournoi vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles il continue. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 15:17