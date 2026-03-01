Commentateur prin­cipal sur la chaîne SkySports, Jonathan Overend a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis365 dans laquelle il est revenu sur le parcours de Novak Djokovic lors du dernier Open d’Australie.

Et contrai­re­ment à Toni Nadal, qui affirme qu’Alexander Zverev est l’ad­ver­saire prin­cipal de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notre confrère estime de con côté que c’est plus que jamais le Serbe.

« Djokovic est le deuxième meilleur joueur après Alcaraz et Sinner, et à 38 ans, c’est une pensée effrayante qui souligne ce qu’il accom­plit encore. Je suppose que la ques­tion qui se pose main­te­nant est la suivante : était‐ce le moment ? Était‐ce l’oc­ca­sion ? Était‐ce ce dont il avait besoin ? Regardez l’oc­ca­sion qui s’est présentée à lui. Sinner était éliminé et [Alexander] Zverev était à deux doigts de battre Alcaraz en demi‐finale. Si Djokovic avait affronté Zverev en finale, il aurait proba­ble­ment été favori pour remporter ce match. Quand on regarde Alexander Zverev servir pour le match contre Alcaraz à l’Open d’Australie, on se dit qu’il était si près du but et pour­tant si loin. D’une certaine manière, ce qui s’est passé dans ce jeu de service était prévi­sible et cela m’a montré qu’il était encore loin de remporter son premier titre, c’est pour­quoi je dis que Djokovic reste le prin­cipal chal­lenger d’Alcaraz et de Sinner. Battre Sinner et Alcaraz dans deux matchs consé­cu­tifs est diffi­cile, voire impos­sible, mais ce tournoi vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles il continue. »