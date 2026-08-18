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« Quand Sinner déclare forfait pour un tournoi, il doit donner une justi­fi­ca­tion, mais cela ne signifie pas qu’il doive entrer dans les détails du problème »

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait à Montréal puis à Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre ? À douze jours du dernier Grand Chelem de la saison, la ques­tion reste toujours sans réponse.

Si quelques infor­ma­tions ont filtré en Italie, le silence qui entoure le numéro 1 mondial, touché au genou, inter­roge certains obser­va­teurs. Mais pas le jour­na­liste d’Eurosport Massimiliano Ambesi, qui comprend la stra­tégie adoptée par son compatriote.

« S’il prépare un événe­ment plusieurs semaines à l’avance, il rencon­trer des problèmes pendant la phase de prépa­ra­tion, mais il ne les rend pas forcé­ment public. Lorsque qu’il se retire d’un événe­ment, il dois donner une justi­fi­ca­tion, mais cela ne signifie pas qu’il doive entrer dans les détails du problème », a justifié le commen­ta­teur dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le mardi 18 août 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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