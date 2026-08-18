Forfait à Montréal puis à Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre ? À douze jours du dernier Grand Chelem de la saison, la ques­tion reste toujours sans réponse.

Si quelques infor­ma­tions ont filtré en Italie, le silence qui entoure le numéro 1 mondial, touché au genou, inter­roge certains obser­va­teurs. Mais pas le jour­na­liste d’Eurosport Massimiliano Ambesi, qui comprend la stra­tégie adoptée par son compatriote.

« S’il prépare un événe­ment plusieurs semaines à l’avance, il rencon­trer des problèmes pendant la phase de prépa­ra­tion, mais il ne les rend pas forcé­ment public. Lorsque qu’il se retire d’un événe­ment, il dois donner une justi­fi­ca­tion, mais cela ne signifie pas qu’il doive entrer dans les détails du problème », a justifié le commen­ta­teur dans des propos relayés par OA Sport.