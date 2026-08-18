Forfait à Montréal puis à Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open, qui se déroulera du 30 août au 13 septembre ? À douze jours du dernier Grand Chelem de la saison, la question reste toujours sans réponse.
Si quelques informations ont filtré en Italie, le silence qui entoure le numéro 1 mondial, touché au genou, interroge certains observateurs. Mais pas le journaliste d’Eurosport Massimiliano Ambesi, qui comprend la stratégie adoptée par son compatriote.
« S’il prépare un événement plusieurs semaines à l’avance, il rencontrer des problèmes pendant la phase de préparation, mais il ne les rend pas forcément public. Lorsque qu’il se retire d’un événement, il dois donner une justification, mais cela ne signifie pas qu’il doive entrer dans les détails du problème », a justifié le commentateur dans des propos relayés par OA Sport.
Publié le mardi 18 août 2026 à 14:54