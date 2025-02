Interrogé par l’Equipe au sujet d’Alexandre Muller qui s’en­traine dans son centre, Jean‐René Lisnard explique en quelques mots sa « méthode », celle qui a permis à de nombreux joueurs d’ar­river au delà de la 200ème place pour gravir les éche­lons du clas­se­ment ATP.

« Quand tu t’en­traînes à avoir des mauvaises habi­tudes, tu deviens très bon à être très mauvais. Beaucoup de joueurs sont dans un truc auto­ma­tisé où ils mettent des heures au comp­teur et renforcent des lacunes. La zone d’in­con­fort, ce n’est pas de taper des balles et des balles, c’est de faire des choses qu’on n’a pas l’ha­bi­tude de faire. Je n’ai rien inventé : vous voulez être au plus haut niveau, il ne faut pas juste travailler, tout le monde travaille. Il faut travailler mieux que les autres »