Le jeune Serbe Hamad Medjedovic, vain­queur en fin d’année 2023 du Masters Next Gen, en battant Arthur Fils en finale, est depuis de nombreuses années surveillé de près par un grand champion.

En effet, Novak Djokovic a pris sous son aile le joueur de 20 ans, et ce depuis déjà un long moment, notam­ment en lui payant ses frais de carrière, en lui trou­vant un coach, et bien sûr en lui donnant de précieux conseils.

Un soutien ines­ti­mable mais qui vous fait aussi forcé­ment beau­coup réflé­chir, a révélé Medjedovic récem­ment au média Serbe Reketiranje.

« Il y a quelque chose que Novak m’a raconté il y a quatre ou cinq ans, alors que je termi­nais ma carrière junior. Nous nous entraî­nions et il m’a appelé pour que j’aille le voir et m’a dit : ‘Tu dois commencer à croire en tes coups et en ton tennis. Tu as le jeu pour devenir un joueur de très haut niveau. Tu as le jeu pour ça, tu ne dois jamais en douter’. Quand vous entendez cela de la bouche de Novak, qui est le meilleur joueur de tennis de tous les temps, vous commencez à réflé­chir un peu. »