Absent de longue date sur le circuit ATP, Sebastian Korda n’est plus apparu sur le circuit, depuis Masters 1000 de Miami et une élimination en huitième de finale contre Martin Landaluce (6−2, 6–7, 4–6).
Visiblement, l’Américain ne devrait pas faire son retour de sitôt. Touché au dos, le 59e joueur mondial a longtemps adopté une approche conservatrice pour favoriser une reprise prochaine de la compétition. Finalement, il est passé par la case opération, laissant présager une longue convalescence.
« Cela fait quatre mois que je suis loin des courts, à gérer mes douleurs dorsales et une forte pression sur ma sciatique. Après avoir essayé différents traitements, nous avons décidé de procéder à une intervention chirurgicale rapide qui a enfin soulagé la douleur. Quel soulagement ! Il est maintenant temps de récupérer, de guérir et de reprendre le travail. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! », a commenté sur Instagram, le fils de Petr Korda.
Publié le samedi 1 août 2026 à 18:32