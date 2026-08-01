Absent de longue date sur le circuit ATP, Sebastian Korda n’est plus apparu sur le circuit, depuis Masters 1000 de Miami et une élimi­na­tion en huitième de finale contre Martin Landaluce (6−2, 6–7, 4–6).

Visiblement, l’Américain ne devrait pas faire son retour de sitôt. Touché au dos, le 59e joueur mondial a long­temps adopté une approche conser­va­trice pour favo­riser une reprise prochaine de la compé­ti­tion. Finalement, il est passé par la case opéra­tion, lais­sant présager une longue convalescence.

« Cela fait quatre mois que je suis loin des courts, à gérer mes douleurs dorsales et une forte pres­sion sur ma scia­tique. Après avoir essayé diffé­rents trai­te­ments, nous avons décidé de procéder à une inter­ven­tion chirur­gi­cale rapide qui a enfin soulagé la douleur. Quel soula­ge­ment ! Il est main­te­nant temps de récu­pérer, de guérir et de reprendre le travail. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt ! », a commenté sur Instagram, le fils de Petr Korda.