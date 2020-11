« J’ai le sentiment que je n’ai pas atteint le sommet encore, ce que j’entends par « sommet », c’est de me sentir à la fois au top de ma forme physiquement, mentalement, techniquement, que j’ai le sentiment de déployer mon meilleur tennis et de me dire : « OK, j’y suis arrivé » », assurait Marin Cilic il y a quelques jours à Paris. Et pourtant, tout semble prouver que le grand Marin Cilic est déjà passé. Celui qui remportait l’US Open en 2014, qui atteignait les demi-finales l’année suivante malgré une blessure début 2015 à l’épaule. Celui qui faisait également deux finales face à Roger Federer en 2017 à Wimbledon et 2018 à l’Open d’Australie.

Ce lundi à Sofia, il a été battu sèchement en deux sets par le 399ème joueur mondial : Jonas Forejtek.

Cette saison, le Croate n’a pas fait mieux qu’un huitième de finale en tournoi, en Australie en début d’année et à Rome. Autre statistique marquante, Martin n’a disputé que trois quarts de finale lors de tournois ATP en 2019. Tout ça alors qu’il en disputait 10 en moyenne par année depuis 2008.

A noter enfin que le dernier titre du Croate remonte à juin 2018 au Queen’s. C’était également sa dernière finale sur le circuit…