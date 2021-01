David Goffin de retour sur le devant de la scène ? Après une sai­son 2020 com­pli­quée, conclue par pas moins de cinq défaites consé­cu­tives (dont deux inquié­tantes face à Norbert Gombos (88ème) à Paris et Marcos Giron (73ème) à Anvers), le 14ème joueur mon­dial semble en meilleure forme à l’aube de cette nou­velle sai­son. Demi‐finaliste à Antalya il y a deux semaines (défaite face à De Minaur), il approche, selon son nou­vel entraî­neur Germain Gigounon, d’un bon niveau, aus­si bien phy­sique que tennistique.

« David a retrou­vé son envie et je sens qu’il est plus satis­fait, plus heu­reux de par­ti­ci­per à un tour­noi qu’à la fin de l’an­née der­nière. Il est à nou­veau moti­vé, il s’a­muse à l’en­traî­ne­ment. A Antalya, il a pu jouer quatre matchs et c’é­tait bon pour lui. On a beau­coup insis­té sur le fait qu’ac­cep­ter tout ce qui arrive sur le ter­rain et que tout ne puisse pas être par­fait, soit la chose la plus impor­tante en ce moment. Et en ce moment, il est au bon endroit. »

De quoi jouer les trouble‐fêtes en Australie ? Cela dépen­dra aus­si du tirage au sort.