En marge de son exhibition organisée au Cap en Afrique du Sud, Roger Federer a tenu des conférences de presse où il a été questionné sur sa programmation pour les prochains mois. Comme le rapporte le site espagnol puntodebreak, le Suisse s’est exprimé sur le sujet : « Nous aurons une longue période sans voyager. Je discute en permanence avec Mirka pour trouver la meilleure solution pour les enfants et voir ce qui est mieux pour mon tennis. Depuis quelques années, nous avons trouvé un peu plus de stabilité et nous essayons de rester au même endroit le plus longtemps possible. C’est pourquoi j’ai retiré l’ATP Cup afin de passer plus de temps avec ma famille à Dubaï. »

Le Bâlois doit reprendre la compétition à Dubaï où il tenant du titre avant d’enchaîner à Indian Wells (finaliste sortant) et Miami (tenant du titre). Autrement dit, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem doit défendre 2100 points. Une période décisive et selon ses résultats, il pourrait quitter le Top 5. Pourrait-il revoir sa programmation et participer à plus de tournois sur terre battue ? A suivre.