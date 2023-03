Alors que tout le monde ou presque se réjouis­sait d’un retour de Rafael Nadal dès le 8 avril prochain à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le premier grand tournoi de la saison de terre battue, l’Espagnol a tenu à démentir cette infor­ma­tion ce lundi soir lors d’une décla­ra­tion dans laquelle il affirme n’être sûr de rien concer­nant la date de son retour sur les courts.

Cependant, ce mardi, quelques heures après cette sortie remar­quée, Rafa a publié une magni­fique photo sur son compte Instagram où on peut le voir en train d’exé­cuter son fameux coup droit avec cette légende plus que rassu­rante : « Nous conti­nuons à nous préparer pour le retour à la compétition. »

Et si le lieu de ce retour n’est pas encore déter­miné, on devrait en savoir plus d’ici quelques jours…