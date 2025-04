Touché au niveau de l’ad­duc­teur droit lors de sa finale perdue contre Holger Rune à Barcelone le 20 avril dernier, Carlos Alcaraz avait ensuite déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid, qui bat actuel­le­ment son plein.

L’Espagnol a repris le chemin de l’en­traî­ne­ment chez lui à Murcie ce mercredi. S’il est apparu strappé durant sa séance, il ne ressent, selon les infor­ma­tions de Marca, plus aucune gêne.

Néanmoins, Alcaraz fera un test ce week‐end, avec « une inten­sité maxi­male », avant de prendre sa déci­sion concer­nant sa parti­ci­pa­tion ou non au Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai).

🇪🇸 Carlos Alcaraz is back to trai­ning, prepa­ring for Rome 💪



Both thighs strapped 🤕



📸 juan202193 on IG pic.twitter.com/8yEsSllPBL