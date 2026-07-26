Après avoir remporté son tout premier trophée suer le circuit principal sur l’ATP 250 de Kitzbuhel, en battant Alexander Bublik, 11e joueur mondial, Quentin Halys a confié ses impressions chez nos confrères de L’Équipe.
Est‐ce que l’idée de ne peut‐être jamais gagner un titre vous avait effleuré ?
Non, pas du tout. C’est toujours dur de savoir quand on va gagner un titre. La semaine dernière, après avoir battu Bublik, justement, j’avais l’impression que le tableau était dégagé. Mais j’ai perdu en quarts de finale. Cette semaine, le tableau était très compliqué et, finalement, je gagne. Je sais qu’il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas de titre ATP et qui ont des carrières fantastiques. C’est sûr que c’est quelque chose qu’on ne m’enlèvera pas. C’est incroyable et on va bien célébrer ça. Mais quand on est fin juillet et qu’on a un titre, on a forcément envie de plus.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 12:30