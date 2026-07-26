Après avoir remporté son tout premier trophée suer le circuit prin­cipal sur l’ATP 250 de Kitzbuhel, en battant Alexander Bublik, 11e joueur mondial, Quentin Halys a confié ses impres­sions chez nos confrères de L’Équipe.

Est‐ce que l’idée de ne peut‐être jamais gagner un titre vous avait effleuré ?

Non, pas du tout. C’est toujours dur de savoir quand on va gagner un titre. La semaine dernière, après avoir battu Bublik, juste­ment, j’avais l’im­pres­sion que le tableau était dégagé. Mais j’ai perdu en quarts de finale. Cette semaine, le tableau était très compliqué et, fina­le­ment, je gagne. Je sais qu’il y a beau­coup de joueurs qui n’ont pas de titre ATP et qui ont des carrières fantas­tiques. C’est sûr que c’est quelque chose qu’on ne m’en­lè­vera pas. C’est incroyable et on va bien célé­brer ça. Mais quand on est fin juillet et qu’on a un titre, on a forcé­ment envie de plus.