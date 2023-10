Actuel 76e joueur mondial et opposé à Andrey Rublev ce dimanche au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Quentin Halys est revenu sur l’évo­lu­tion de sa carrière dans un récent podcast diffusé chez nos confrères de Tennis Legend.

Revenant notam­ment sur son premier match à Roland‐Garros en 2015 face à Rafael Nadal, le natif de Bondy a expliqué en quoi cette rencontre lui avait servi pour la suite.

« Ce match‐là m’a un peu servi par la suite, parce que j’avais vrai­ment peur de prendre une taule, et la fois d’après quand j’ai joué Djokovic, c’était parti, et je suis entré sur le court en pensant bête­ment, ou pas, que je pouvais le taper, je m’en sentais capable avant de rentrer sur le court ce qui n’était pas du tout le cas contre Nadal où vrai­ment je suis entré sur le terrain en me disant : ‘de toute façon, tu vas te faire découper, essaie de faire un score correct.’ Alors que les fois d’après, même quand j’ai joué des mecs très forts, à chaque fois j’y ai cru. Et c’est ce qui a un peu changé par rapport à l’après Nadal. »