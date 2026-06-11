Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre à Roland‐Garros dimanche dernier, Alexander Zverev a réglé quelques comptes avec humour.
L’Allemand n’avait en effet pas hésité à chambrer l’ancien joueur américain, Sam Querrey, consultant pour TNT Sports, en demandant notamment pourquoi il avait été recruté par la chaîne « au milieu de tous ces champions ».
« Je suis très heureux de tenir ce trophée parce que tu avais dit que je n’y arriverais jamais… », avait rajouté le numéro 3 mondial, impitoyable.
Sam Querrey est revenu avec humour sur cette séquence dans une vidéo postée sur Instagram, où on le voit notamment échanger avec sa femme, qui lui demande s’il n’a pas été trop vexé. Il répond que non avant de faire des cauchemars en repensant aux « piques » de Zverev.
Alexander Zverev a vu la mise en scène de Sam Querrey et a commenté : « Je t’aime Sam. Je te promets que je serai plus gentil avec mon adorable petit podcaster. Je t’aime quand même. »
« Je sais ! Gagne Wimbledon pour qu’on puisse reparler après la finale », a répondu l’ex‐11e joueur mondial.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 14:08