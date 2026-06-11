Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre à Roland‐Garros dimanche dernier, Alexander Zverev a réglé quelques comptes avec humour.

L’Allemand n’avait en effet pas hésité à cham­brer l’ancien joueur améri­cain, Sam Querrey, consul­tant pour TNT Sports, en deman­dant notam­ment pour­quoi il avait été recruté par la chaîne « au milieu de tous ces cham­pions ».

« Je suis très heureux de tenir ce trophée parce que tu avais dit que je n’y arri­ve­rais jamais… », avait rajouté le numéro 3 mondial, impitoyable.

Sam Querrey est revenu avec humour sur cette séquence dans une vidéo postée sur Instagram, où on le voit notam­ment échanger avec sa femme, qui lui demande s’il n’a pas été trop vexé. Il répond que non avant de faire des cauche­mars en repen­sant aux « piques » de Zverev.

Alexander Zverev a vu la mise en scène de Sam Querrey et a commenté : « Je t’aime Sam. Je te promets que je serai plus gentil avec mon adorable petit podcaster. Je t’aime quand même. »

« Je sais ! Gagne Wimbledon pour qu’on puisse reparler après la finale », a répondu l’ex‐11e joueur mondial.