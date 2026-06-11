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Querrey à Zverev, qui l’a humilié après son sacre : « Gagne Wimbledon pour qu’on puisse reparler après la finale »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre à Roland‐Garros dimanche dernier, Alexander Zverev a réglé quelques comptes avec humour. 

L’Allemand n’avait en effet pas hésité à cham­brer l’ancien joueur améri­cain, Sam Querrey, consul­tant pour TNT Sports, en deman­dant notam­ment pour­quoi il avait été recruté par la chaîne « au milieu de tous ces cham­pions ».

« Je suis très heureux de tenir ce trophée parce que tu avais dit que je n’y arri­ve­rais jamais… », avait rajouté le numéro 3 mondial, impitoyable. 

Sam Querrey est revenu avec humour sur cette séquence dans une vidéo postée sur Instagram, où on le voit notam­ment échanger avec sa femme, qui lui demande s’il n’a pas été trop vexé. Il répond que non avant de faire des cauche­mars en repen­sant aux « piques » de Zverev. 

Alexander Zverev a vu la mise en scène de Sam Querrey et a commenté : « Je t’aime Sam. Je te promets que je serai plus gentil avec mon adorable petit podcaster. Je t’aime quand même. »

« Je sais ! Gagne Wimbledon pour qu’on puisse reparler après la finale », a répondu l’ex‐11e joueur mondial. 

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 14:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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