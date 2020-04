Interrogé par Tennis.com, Sam Querrey n’a pas caché sa tristesse face à la situation actuelle liée à la crise du coronavirus : « Chaque tournoi annulé est une grande déception. Comme nous n’avons aucune idée de quand nous allons revenir, c’est donc difficile de s’entraîner et de rester en forme. Je préfère jouer et perdre au perdre au tour et donc mes points, mais être capable de jouer Wimbledon. Rater Wimbledon est pire que de se soucier de défendre ses points. »