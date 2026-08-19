L’US Open s’annonce plus ouvert que jamais, avec de nombreuses interrogations autour des principales têtes d’affiche. Entre les blessures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et l’état de forme de Novak Djokovic, éliminé dès son entrée en lice à Cincinnati, certains outsiders pourraient profiter de la situation pour réaliser un très beau parcours à New York.
Dans l’émission The Nothing Major Show, animée par Sam Querrey et Steve Johnson, les deux anciens joueurs américains ont justement évoqué plusieurs outsiders potentiels. Parmi eux, un joueur inquiète particulièrement Querrey en raison de ses difficultés à retrouver son meilleur niveau.
Il s’agit bien évidemment de Jack Draper. Après un excellent début de saison 2025, le Britannique a été freiné par plusieurs blessures dont il a eu du mal à se débarrasser. Mais au‐delà de l’aspect physique, Querrey estime que le doute semble désormais également s’être installé mentalement chez l’ancien numéro 4 mondial.
« La vitesse moyenne de son coup droit a diminué de presque 10km/h par rapport à l’année dernière, ce qui représente une baisse assez importante. Je compatis avec Draper. Il jouait tellement bien au début de l’année dernière. En ce moment, on a presque l’impression de voir son esprit vagabonder sur le court à chaque frappe. Je ne sais pas ce qu’il traverse actuellement, mais c’est difficile » a déclaré Querrey.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 19:12