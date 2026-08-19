L’US Open s’annonce plus ouvert que jamais, avec de nombreuses inter­ro­ga­tions autour des prin­ci­pales têtes d’affiche. Entre les bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et l’état de forme de Novak Djokovic, éliminé dès son entrée en lice à Cincinnati, certains outsi­ders pour­raient profiter de la situa­tion pour réaliser un très beau parcours à New York.

Dans l’émission The Nothing Major Show, animée par Sam Querrey et Steve Johnson, les deux anciens joueurs améri­cains ont juste­ment évoqué plusieurs outsi­ders poten­tiels. Parmi eux, un joueur inquiète parti­cu­liè­re­ment Querrey en raison de ses diffi­cultés à retrouver son meilleur niveau.

Il s’agit bien évidem­ment de Jack Draper. Après un excellent début de saison 2025, le Britannique a été freiné par plusieurs bles­sures dont il a eu du mal à se débar­rasser. Mais au‐delà de l’aspect physique, Querrey estime que le doute semble désor­mais égale­ment s’être installé menta­le­ment chez l’ancien numéro 4 mondial.

« La vitesse moyenne de son coup droit a diminué de presque 10km/h par rapport à l’année dernière, ce qui repré­sente une baisse assez impor­tante. Je compatis avec Draper. Il jouait telle­ment bien au début de l’année dernière. En ce moment, on a presque l’impression de voir son esprit vaga­bonder sur le court à chaque frappe. Je ne sais pas ce qu’il traverse actuel­le­ment, mais c’est diffi­cile » a déclaré Querrey.