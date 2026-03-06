Sports Illustrated, maga­zine mythique aux Etats‐Unis, est allé à la rencontre de Sam Querrey et Brad Gilbert pour évoquer la situa­tion du tennis d’au­jourd’hui, et notam­ment la supré­matie de Sinner et Alcaraz sur le circuit.

Sam, qui suit cela de très près notam­ment pour être cohé­rent lors de ses prises de parole dans son podcast, est tout à fait caté­go­rique. D’ailleurs, son analyse ne fait que confirmer ce que pense les autres cham­pions de la même géné­ra­tion.



« L’écart entre Alcaraz, Sinner et les autres joueurs est bien plus impor­tant qu’entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste du peloton à l’époque. Le fossé qu’ils ont creusé est sans doute le plus grand jamais vu. »

Le souci est de savoir si effec­ti­ve­ment ce sont Sinner et Alcaraz qui sont trop forts ou si c’est la concur­rence qui est trop faible. On penche­rait plus pour l’op­tion de la concur­rence tant il semble que ce soit très inégal au fil des semaines, comme l’a prouvé le début de saison.