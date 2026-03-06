Sports Illustrated, magazine mythique aux Etats‐Unis, est allé à la rencontre de Sam Querrey et Brad Gilbert pour évoquer la situation du tennis d’aujourd’hui, et notamment la suprématie de Sinner et Alcaraz sur le circuit.
Sam, qui suit cela de très près notamment pour être cohérent lors de ses prises de parole dans son podcast, est tout à fait catégorique. D’ailleurs, son analyse ne fait que confirmer ce que pense les autres champions de la même génération.
« L’écart entre Alcaraz, Sinner et les autres joueurs est bien plus important qu’entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste du peloton à l’époque. Le fossé qu’ils ont creusé est sans doute le plus grand jamais vu. »
Le souci est de savoir si effectivement ce sont Sinner et Alcaraz qui sont trop forts ou si c’est la concurrence qui est trop faible. On pencherait plus pour l’option de la concurrence tant il semble que ce soit très inégal au fil des semaines, comme l’a prouvé le début de saison.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 09:16