Si le tennis est si beau sport, c’est en partie grâce à ses matchs en trois sets gagnants. C’est ce que constatait Sam Querrey il y a quelques temps.

« Sans les matchs en trois sets gagnants, nous n’aurions pas eu, du côté des hommes, certaines de ces finales incroyables que nous avons eues au fil des ans. Et les rivalités entre Federer, Nadal et Djokovic n’auraient pas été formidables comme elles l’ont été sans les matchs en trois sets gagnants. C’est la beauté du tennis du Grand Chelem. Gagner un match est plus difficile. Ce qui rend Federer, Nadal, Djokovic, Murray et Wawrinka si bons, c’est qu’ils ont vraiment dominé ces majors au cours des 15 dernières années. Plus le match dure, plus il devient difficile de les battre », a déclaré l’Américain dans des propos rapportés par Essentially Sports.