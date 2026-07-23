Invité à dési­gner les meilleurs revers du circuit masculin lors d’un petit jeu diffusé de sélec­tion diffusé sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est logi­que­ment rangé derrière Novak Djokovic.

Mais avant cela, l’en­traî­neur trico­lore a surpris en préfé­rant Daniil Medvedev à Carlos Alcaraz pour ce coup souvent consi­déré comme une faiblesse chez la majo­rité des joueurs.

Et même si le coup droit de l’Espagnol est indis­cu­ta­ble­ment le coup le plus fort de son jeu, son revers reste une réfé­rence mondiale. Mais il n’y a pas de scan­dale à choisir le Russe tant il peut de montrer presque injouable de ce côté.

Reste désor­mais à savoir où placer Jannik Sinner parmi ce Top 4.