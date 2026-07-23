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Qui a le meilleur revers entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev ? Patrick Mouratoglou va vous surprendre

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Invité à dési­gner les meilleurs revers du circuit masculin lors d’un petit jeu diffusé de sélec­tion diffusé sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est logi­que­ment rangé derrière Novak Djokovic.

Mais avant cela, l’en­traî­neur trico­lore a surpris en préfé­rant Daniil Medvedev à Carlos Alcaraz pour ce coup souvent consi­déré comme une faiblesse chez la majo­rité des joueurs.

Et même si le coup droit de l’Espagnol est indis­cu­ta­ble­ment le coup le plus fort de son jeu, son revers reste une réfé­rence mondiale. Mais il n’y a pas de scan­dale à choisir le Russe tant il peut de montrer presque injouable de ce côté. 

Reste désor­mais à savoir où placer Jannik Sinner parmi ce Top 4. 

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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