Invité à désigner les meilleurs revers du circuit masculin lors d’un petit jeu diffusé de sélection diffusé sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est logiquement rangé derrière Novak Djokovic.
Mais avant cela, l’entraîneur tricolore a surpris en préférant Daniil Medvedev à Carlos Alcaraz pour ce coup souvent considéré comme une faiblesse chez la majorité des joueurs.
Et même si le coup droit de l’Espagnol est indiscutablement le coup le plus fort de son jeu, son revers reste une référence mondiale. Mais il n’y a pas de scandale à choisir le Russe tant il peut de montrer presque injouable de ce côté.
Reste désormais à savoir où placer Jannik Sinner parmi ce Top 4.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 17:17