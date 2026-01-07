De retour d’une bles­sure au genou, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Hubert Hurkacz impres­sionne avec des victoires en United Cup contre Alexander Zverev (6−3, 6–4) et Tallon Griekspoor (6−3, 7–6).

Désormais 83e mondial, le Polonais sera l’homme à éviter pour les têtes de série selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

Para mí, el mayor « COCO » del cuadro del Open de Australia será Hubert Hurkacz.



El polaco ha estado fuera muchos meses por lesión y viene sin buen Ranking, por lo que no será cabeza de serie en Melbourne.



Que se lo puedan cruzar Alcaraz, Sinner o Djokovic en primera o segunda… pic.twitter.com/JghGHJhZQF — José Morón (@jmgmoron) January 7, 2026

« Le Polonais a été absent de nombreux mois à cause d’une bles­sure et il revient sans bon clas­se­ment, de sorte qu’il ne sera pas tête de série à Melbourne. Qu’il puisse croiser Alcaraz, Sinner ou Djokovic au première ou au deuxième tour me semble terri­fiant, surtout en voyant le niveau avec lequel il a commencé en 2026. Je ne voudrais pas qu’il soit dans mon côté du tableau. »