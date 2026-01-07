AccueilATP"Qu'il puisse croiser Alcaraz, Sinner ou Djokovic au premier ou au deuxième...
« Qu’il puisse croiser Alcaraz, Sinner ou Djokovic au premier ou au deuxième tour de l’Open d’Australie me semble terri­fiant, surtout en voyant le niveau avec lequel il a commencé en 2026 », prévient José Moron, impres­sionné par Hurkacz

Baptiste Mulatier

De retour d’une bles­sure au genou, qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Hubert Hurkacz impres­sionne avec des victoires en United Cup contre Alexander Zverev (6−3, 6–4) et Tallon Griekspoor (6−3, 7–6).

Désormais 83e mondial, le Polonais sera l’homme à éviter pour les têtes de série selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

« Le Polonais a été absent de nombreux mois à cause d’une bles­sure et il revient sans bon clas­se­ment, de sorte qu’il ne sera pas tête de série à Melbourne. Qu’il puisse croiser Alcaraz, Sinner ou Djokovic au première ou au deuxième tour me semble terri­fiant, surtout en voyant le niveau avec lequel il a commencé en 2026. Je ne voudrais pas qu’il soit dans mon côté du tableau. »

mercredi 7 janvier 2026

