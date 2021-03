Ces dernières semaines, la jeunesse s’est « emparé » du circuit ATP avec pas moins de six joueurs de moins de 21 ans présents dans le top 30 de la Race en 2021.

Entre le premier titre sur son premier tournoi ATP de l’Argentin Juan‐Manuel Cerundolo (19 ans) à Córdoba, le superbe parcours de l’Italien Lorenzo Musetti (19 ans) à Acapulco (demi‐finaliste et issu des quali­fi­ca­tions) et la confir­ma­tion du talent de Jannik Sinner (19 ans égale­ment et 32e mondial), le circuit prin­cipal masculin est entre de bonnes mains.

Tout cela sans compter l’émer­gence de l’Américain Sebastian Korda (20 ans, fina­liste à Delray Beach et vain­queur du Challenger de Quimper) et de l’Australien Alexei Popyrin (21 ans et titré à Singapour). A noter que les Canadiens Félix Auger‐Aliassime (20 ans) et Denis Shapovalov (21 ans) sont main­te­nant et toujours bien installés en haut de la hiérar­chie mondiale.