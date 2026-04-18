Récemment interviewé par nos confrères espagnols de Mundo Deportivo, Toni Nadal a été interrogé sur les images de son neveu, Rafa, conseillant Iga Swiatek au sein de son académie.
Et si l’oncle le plus célèbre du tennis a confirmé l’aide apportée par son neveu à la Polonaise, il a directement repoussé l’idée d’une réelle implication de celui‐ci à l’avenir auprès d’Iga ou de tout autre joueur. Extraits.
C’est peut‐être le cas de Rafa, qui s’est entraîné avec Iga Swiatek.
Swiatek a demandé à Rafael s’il pouvait venir à l’académie, pour obtenir quelques conseils et un entraîneur. Elle lui a parlé de Francis Roig. Et lui, qui est lié au tennis depuis si longtemps, aime s’impliquer, même si ce n’est que de façon minime.
Voyez‐vous Rafa devenir entraîneur ?
Non, car sa vie est orientée vers d’autres choses. C’est très difficile. Un entraîneur doit s’y consacrer à 100 %. Avec tout ce que cela implique en termes de déplacements. Mon neveu a déjà pas mal de responsabilités dans sa propre vie. Il a passé plus de vingt ans sur les courts, maintenant il a beaucoup d’autres choses qui lui prennent beaucoup de temps, sans compter qu’il est très heureux avec sa famille, avec ses enfants. Et la vie d’entraîneur n’est pas facile non plus, on vit de plus en plus de changements.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 12:22