Récemment inter­viewé par nos confrères espa­gnols de Mundo Deportivo, Toni Nadal a été inter­rogé sur les images de son neveu, Rafa, conseillant Iga Swiatek au sein de son académie.

Et si l’oncle le plus célèbre du tennis a confirmé l’aide apportée par son neveu à la Polonaise, il a direc­te­ment repoussé l’idée d’une réelle impli­ca­tion de celui‐ci à l’avenir auprès d’Iga ou de tout autre joueur. Extraits.

C’est peut‐être le cas de Rafa, qui s’est entraîné avec Iga Swiatek.

Swiatek a demandé à Rafael s’il pouvait venir à l’aca­démie, pour obtenir quelques conseils et un entraî­neur. Elle lui a parlé de Francis Roig. Et lui, qui est lié au tennis depuis si long­temps, aime s’im­pli­quer, même si ce n’est que de façon minime.

Voyez‐vous Rafa devenir entraî­neur ?

Non, car sa vie est orientée vers d’autres choses. C’est très diffi­cile. Un entraî­neur doit s’y consa­crer à 100 %. Avec tout ce que cela implique en termes de dépla­ce­ments. Mon neveu a déjà pas mal de respon­sa­bi­lités dans sa propre vie. Il a passé plus de vingt ans sur les courts, main­te­nant il a beau­coup d’autres choses qui lui prennent beau­coup de temps, sans compter qu’il est très heureux avec sa famille, avec ses enfants. Et la vie d’en­traî­neur n’est pas facile non plus, on vit de plus en plus de changements.