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Rafael Jodar, 14e mondial : « Si je pouvais voler une qualité à Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, je pren­drais ceci »

Par
Baptiste Mulatier
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Véritable sensa­tion de la saison 2026, aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans (il les aura le 17 septembre prochain), Rafael Jodar était de passage sur la Radio natio­nale espa­gnole (RNE).

Le nouveau phéno­mène du circuit a notam­ment révélé quelle qualité il vole­rait à chaque membre du Big 3. 

« De Rafael Nadal, je pren­drais la menta­lité ; de Novak Djokovic, la façon dont il a pris soin de lui ; et de Roger Federer, le talent », a répondu le jeune espa­gnol, inspiré par les plus grands. 

S’inspirer des plus grands pour mieux tracer sa propre route, l’une des recettes du succès…

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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