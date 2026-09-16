Véritable sensa­tion de la saison 2026, aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans (il les aura le 17 septembre prochain), Rafael Jodar était de passage sur la Radio natio­nale espa­gnole (RNE).

Le nouveau phéno­mène du circuit a notam­ment révélé quelle qualité il vole­rait à chaque membre du Big 3.

« De Rafael Nadal, je pren­drais la menta­lité ; de Novak Djokovic, la façon dont il a pris soin de lui ; et de Roger Federer, le talent », a répondu le jeune espa­gnol, inspiré par les plus grands.

🧞« De Nadal me quedaría con la menta­lidad, de Djokovic el cómo se ha cuidado y de Federer, el talento »



🥎@miguelangmendez le pide a Rafa Jódar que abra la caja de los deseos y se quede con una cosa de cada ‘Big Three’



📻Así te lo hemos contado en Tablero Deportivo de @rne pic.twitter.com/98GB3PTAcR — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 15, 2026

S’inspirer des plus grands pour mieux tracer sa propre route, l’une des recettes du succès…