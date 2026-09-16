Véritable sensation de la saison 2026, aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans (il les aura le 17 septembre prochain), Rafael Jodar était de passage sur la Radio nationale espagnole (RNE).
Le nouveau phénomène du circuit a notamment révélé quelle qualité il volerait à chaque membre du Big 3.
« De Rafael Nadal, je prendrais la mentalité ; de Novak Djokovic, la façon dont il a pris soin de lui ; et de Roger Federer, le talent », a répondu le jeune espagnol, inspiré par les plus grands.
🧞« De Nadal me quedaría con la mentalidad, de Djokovic el cómo se ha cuidado y de Federer, el talento »— RNE Deportes (@RNEdeportes) September 15, 2026
🥎@miguelangmendez le pide a Rafa Jódar que abra la caja de los deseos y se quede con una cosa de cada ‘Big Three’
📻Así te lo hemos contado en Tablero Deportivo de @rne pic.twitter.com/98GB3PTAcR
S’inspirer des plus grands pour mieux tracer sa propre route, l’une des recettes du succès…
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 10:44